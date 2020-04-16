Из-за коронавируса в Батайске планируют прекратить работу рынков и ярмарок
В Батайске Ростовской области собираются ввести жёсткие меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе число заболевших в соотношении с количество населения является самым большим в регионе. По состоянию на 18 апреля здесь подтвердили 29 случаев, тогда как всего по области их 197. Это составляет 14,72% от общего количества.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв поставил вопрос о введении карантина на территории Батайска. Планируется закрыть территорию и разрешать въезд и выезд только сотрудникам отдельных организаций, среди которых – государственные органы и органы местного самоуправления, поставщики товаров первой необходимости, спасательные ведомства и аварийные службы, предприятия сферы здравоохранения.
В обращении к губернатору Евгений Ковалёв также просит приостановить на территории города работу рынков и ярмарок. Даже с соблюдением всех мер на таких больших пространствах почти невозможно контролировать численность посетителей, так что лучшим решение является их закрыть. Ограничительные меры вводятся не определённый срок, так как пока эпидемиологическая обстановка как в Батайске, так и во всей области оставляет желать лучшего. Официального решения по указанным выше вопросам пока нет.