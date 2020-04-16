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Батайск собираются закрыть на карантин из-за коронавируса

Батайск собираются закрыть на карантин из-за коронавируса
В Ростовской области решается вопрос о закрытии Батайска на карантин. Такой вопрос поставил главный государственный санитарный врач по донскому региону Евгений Ковалёв.

По состоянию на утро 18 апреля в Батайске зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что составляет 14,72% от общего количество заболевших по области (197). Евгений Ковалёв отметил, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 22,7, что в 5,7 раз больше среднего показателя по области. Так как в городе выявлено огромное количество людей, контактировавших с заражёнными, санитарный врач предлагает закрыть Батайск на карантин.

В числе прочего поставлен вопрос об ограничении выезда и въезда людей на территорию. Перемещаться разрешат только сотрудникам государственных органов, органов местного самоуправления, аварийных служб, спасательных ведомств, сферы здравоохранения, общественному транспорту и транспорту, доставляющему продукты питания и товары первой необходимости. При этом каждый должен иметь при себе специальный пропуск. Вопрос пока не является решённым, его рассматривают в правительстве Ростовской области.

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