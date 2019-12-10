Стала известна личность погибшего возле жилого дома в Батайске



Стала известна личность парня, труп которого нашли возле жилого дома в Батайске. Погибшим оказался 24-летний Алексей Птица, сообщает Battime.ru.



По данным издания, Алексей работал в Ростове-на-Дону в ресторане. Перед работой он внезапно упал возле автомобиля. Прибывшие на место медики констатировали гибель молодого человека.



Выяснилось, что Алексей был женат. Он воспитывал двух маленьких детей: восьмилетнюю дочку и семилетнего сына.



Напомним, 11 декабря прохожие обнаружили мужчину, лежащего возле одного из домов на улице Горького. В следственном отделе СУ СК по Батайску рассказали, что смерть парня не носит криминального характера.