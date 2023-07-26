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В Азовском районе пропал без вести 16-летний парень. Информации о местонахождении Тимура Ибрагимова нет с 12 июля.Житель села Новотроицкое ушел из дома на Калинина две недели назад. Он предупредил родителей, что собирается поехать в Ростов-на-Дону к друзьям. После этого парень перестал выходить на связь. Его родители забили тревогу и написали заявление о пропаже в полицию. Годом ранее он проходил лечение в психоневрологическом учреждении.Тимур Ибрагимов среднего роста (170-167 сантиметров) и худощавого телосложения. У него короткая стрижка, волосы черного цвета и темно-карие глаза. В день пропажи он был одет в синие шорты, футболку и обут в летние шлепки. У подростка над правым глазом есть шрам.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Тимура, позвоните по номерам: 8-999-471-17-48, 8-999-471-17-36 или 8 (863) 427-14-20.