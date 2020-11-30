В Азовском районе без вести пропал 17-летний парень

В Азовском районе ищут пропавшего 17-летнего парня. Об этом сообщила его близкая подруга, Ярослава Кирбит.Анатолий Громаков живет в селе Высочино. По словам подруги, 30 ноября он вышел из дома и собирался поехать в Новониколаевку к друзьям. Домой парень не вернулся. Родные, друзья и знакомые не знают о его местонахождении. Телефон Анатолия выключен.В день исчезновения парень был одет в спортивные штаны и красную куртку.Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Громакова, сообщите по телефону: 8-989-525-80-42.