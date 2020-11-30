Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азовском районе без вести пропал 17-летний парень

В Азовском районе без вести пропал 17-летний парень
В Азовском районе ищут пропавшего 17-летнего парня. Об этом сообщила его близкая подруга, Ярослава Кирбит.

Анатолий Громаков живет в селе Высочино. По словам подруги, 30 ноября он вышел из дома и собирался поехать в Новониколаевку к друзьям. Домой парень не вернулся. Родные, друзья и знакомые не знают о его местонахождении. Телефон Анатолия выключен.

В день исчезновения парень был одет в спортивные штаны и красную куртку.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Громакова, сообщите по телефону: 8-989-525-80-42.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.