В Таганроге разыскивается 27-летний парень



В Таганроге без вести пропал 27-летний парень. Анатолий Шкурко ушел из дома на улице Морозова 1 августа и с тех пор о нем ничего не известно.



Как рассказал друг пропавшего, в день исчезновения парень должен был идти на работу. Однако он позвонил туда и сообщил, что не придет, потому что плохо себя чувствует. Больше Анатолия никто не видел.



Исчезновение молодого человека кажется абсурдным и загадочным, ведь он не собирался никуда уезжать и не предупредил об этом.



Предположительно, Анатолий ушел из дома в поло, красных шортах и черных кедах. Особых примет у него нет.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении молодого человека, просьба обратиться по телефонам: +79897144881, +79081980704, +79094292836.