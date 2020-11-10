В Ростовской области ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину

В Ростовской области в розыск объявили 30-летнего Анатолия Дубинина, нуждающегося в медицинской помощи. Мужчина пропал 6 ноября, и с тех пор родственники не могут связаться с ним.Известно, что Анатолий Дубинин пропал в Новошахтинске. Когда мужчина не вышел на связь и не вернулся домой, родные объявили его в розыск. Также они обратились за помощью к волонтерам, чтобы ускорить поиски. СМИ также просят принять участие в розыске Анатолия.На вид разыскиваемому мужчине - 30 лет, его рост составляет 180 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение и короткие русые волосы. В день исчезновения он был одет в черные спортивные кофту и штаны, на ногах были темные кроссовки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Анатолия, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.