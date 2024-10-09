В Азове собака едва не утонула в бассейне для водного аттракциона

Фото: DonDay

В Азове в городском парке культуры и отдыха чуть не утонул пес. Об этом сообщает Donday.ru.Инцидент произошел 8 октября. В тот день двое 17-летних студентов, Рустам и Николай, гуляли по парку в свободное от учебы время. В какой-то момент они услышали странный звук. Оказалось, это скулит собака – она залезла в бассейн, а выбраться уже не смогла.- Мы увидели, что собака не могла выбраться без посторонней помощи. Она облокотилась лапами о борт и скулила. Я немного боялся, так как меня ранее уже кусали животные, но решил, что нужно помочь, - рассказывает один из спасителей.Парни пытались расположить животное к себе и всячески общались и гладили питомца. Когда сделать это удалось, они схватили собаку за лапы и вытащили на сушу. К счастью, животное в результате случившегося не пострадало.