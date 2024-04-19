В Красном Сулине спасли собаку, которая провалилась в большую яму

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В Красном Сулине спасли собаку, которая провалившуюся в глубокую яму. Инцидент произошел 17 апреля.На улице Галатова, на месте бывшего колодца, появилась яма глубиной около 30 метров. Пес, гуляя по местности, не заметил ловушку и угодил в яму. Бедное животное провело там несколько часов. Собака скулила, как бы прося помощи.К счастью, ее услышала местных жительниц и вызвала спасателей.На место прибыли специалисты и с помощью двух 15-метровых веревок достали пса.Животное накормили и напоили, а потом отпустили на волю.Напомним, ранее в Каменске-Шахтинском спасли котенка, который просидел в рекламной вывеске три дня. Спасатели вытащили животное при помощи видео с мяуканьем кошки.