В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину



Фрагменты средневековой картины впервые обнаружили азовские археологи. Сенсационную находку им удалось сделать в ходе раскопок на Петровском бульваре.



Исследуя раскоп, специалисты наткнулись на цветные фрагменты холста. Такой материал, особенно тот, который пролежал в земле много столетий, является очень хрупким. В первый день археологам удалось очистить от земли несколько кусочков картины.



- Столько лет мы копаем, и ничего подобного не было, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Сначала мы подумали, что нашли осколки керамики.



Каждый фрагмент был покрыт грязью и глиной. Они отправились в рабочий кабинет реставратора Азовского музея-заповедника Вячеслава Женихова.



- Это рисованная живопись с растительным элементом, - добавил эксперт. - Сейчас мы всеми силами пытаемся её сохранить. Холст был натянут на древесину и покрыт грунтом. Вместе с орнаментом можно, как нам кажется, разглядеть иероглифы.



Каков был полный рисунок, пока остаётся загадкой. В музее добавили, что археологи нашли лишь малую часть картины. В 14-м веке она была в десять, а то и в двадцать раз больше.

