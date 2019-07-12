Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину

В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину
Фрагменты средневековой картины впервые обнаружили азовские археологи. Сенсационную находку им удалось сделать в ходе раскопок на Петровском бульваре.

Исследуя раскоп, специалисты наткнулись на цветные фрагменты холста. Такой материал, особенно тот, который пролежал в земле много столетий, является очень хрупким. В первый день археологам удалось очистить от земли несколько кусочков картины.
В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину
- Столько лет мы копаем, и ничего подобного не было, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Сначала мы подумали, что нашли осколки керамики.

Каждый фрагмент был покрыт грязью и глиной. Они отправились в рабочий кабинет реставратора Азовского музея-заповедника Вячеслава Женихова.
В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину
- Это рисованная живопись с растительным элементом, - добавил эксперт. - Сейчас мы всеми силами пытаемся её сохранить. Холст был натянут на древесину и покрыт грунтом. Вместе с орнаментом можно, как нам кажется, разглядеть иероглифы.

Каков был полный рисунок, пока остаётся загадкой. В музее добавили, что археологи нашли лишь малую часть картины. В 14-м веке она была в десять, а то и в двадцать раз больше.
В Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картинуВ Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картинуВ Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картинуВ Азове при раскопках впервые обнаружили средневековую картину

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.