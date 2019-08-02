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Керамическую чашу в форме цветка нашли археологи в Азове

Керамическую чашу в форме цветка нашли археологи в Азове
В Азове в ходе раскопок на Петровском бульваре археологи постоянно находят фрагменты керамических изделий. Им предстоит изучить все осколки, а затем собрать из них изделия, которые разрушились за несколько веков, проведённых в земле.

Многие предметы посуды похожи друг на друга, но встречаются и уникальные экземпляры. Так, недавно археологи обнаружили редкую поливную чашу, привезённую из юго-восточного Крыма.

- Полные экземпляры такой посуды, увы, встречаются редко, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. – Эти чаши были парадными, и вне центра Азака мы их почти не находили.

Эта находка удивила археологов своей формой. Ее край был гофрирован, и целое изделие представляло собой большой цветок. Ранее подобное украшение встречалось только у маленьких чаш.

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