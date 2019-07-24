Эксклюзивная находка: азовские археологи обнаружили средневековое мраморное панно



В силу своей профессии археологи каждый день делают находки, которые позволяют составлять картину жизни, царившей в Азове много веков назад. Хоть учёные постоянно сталкиваются с «приветами» из прошлого, они не перестают делать редкие, а зачастую и эксклюзивные находки. Очередной древний предмет они обнаружили 27 июля, исследуя раскоп на Петровском бульваре.



Археологам посчастливилось найти мраморное панно длиной около метра. Раньше им попадались только небольшие фрагменты, поэтому этот предмет стал настоящей сенсацией.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что мрамор для панно был привезён из Византии. А вот орнамент наносили мастера Азака – рисунок типичен для местных умельцев. На изделии можно увидеть листья, бутоны, розетки.



Что интересно, панно было найдено в остатках землянки, которая была разрушена ещё в 14-м веке. Мраморный фрагмент лежал среди каменной крошки.



- Скорее всего, это панно обрамляло вход в здание, которое мы обнаружили в прошлом году. Также оно могло украшать дверь в одну из комнат, - добавил Андрей Николаевич.



Это здание находилось буквально в 50 метрах от того места, где археологи нашли панно.