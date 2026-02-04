Волонтеры из Ростовской области спасают пса с пулевым ранением и переломом таза

Фото: приют Феникс

В Азове волонтеры приюта "Феникс" пытаются спасти метиса лайки и хаски с ужасающими травмами: пулей в позвоночнике и переломом таза. Бессердечные преступники бросили раненое животное умирать на 15-градусном морозе.Как рассказали порталу DonDay представители приюта, собаку, из последних сил добравшуюся до трассы возле кафе, заметили местные жители 3 февраля. Изначально предполагалось, что пес пострадал в ДТП.- Думали, что её сбили, внешних повреждений не было видно никаких. Но потом обнаружили, что собака не может встать на задние лапы, тянет их за собой, - сообщили в "Фениксе".Однако ветеринарный осмотр выявил страшный факт – в животное стреляли. Рентгеновский снимок показал пулю, засевшую в позвоночнике, и перелом таза. Волонтеры предполагают, что после выстрела собаку могла сбить машина.Возмущению волонтеров нет предела. Что случилось, страшно представить, подстрелили, потом сбила машина… Бедное животное из последних сил выползло к людям в надежде на помощь.Приют обратился в правоохранительные органы с требованием провести расследование, так как, по их словам, это не первый случай жестокости в микрорайоне Мичуринец-3.- Просим правоохранительные органы отреагировать на ситуацию. Это не единственный случай на Мичуринце 3. Вместо того, чтобы вызвать отлов на собачью свадьбу, кто-то стреляет в собак, превращая их в пожизненных инвалидов!, - призывают волонтеры.