В Азове дорожные рабочие уничтожили часть археологического раскопа



Дорожные рабочие в Азове Ростовской области уничтожили средневековую яму, которую исследовали местные археологи. Случай произошёл буквально в нескольких метрах от здания Азовского музея-заповедника. Здесь, рядом с памятником Петру I, учёные исследовали раскоп 14-го века.



Недалеко от места работ строители копали траншею для прокладки водопровода. По неизвестным причинам они не придерживались проекта и расширили канаву на несколько метров в обе стороны. В результате дорожники полностью уничтожили хозяйственную яму времён Средневековья. Вторую яму они лишь повредили.



Второй бедой стал сильный дождь. Так как в городе отсутствуют ливнёвки, на дорогах скопилась вода, которая мощным потоком обрушилась на археологический раскоп. «Ручей» размыл землю, обнажив бытовые предметы, которые лежали в земле порядка 700 лет.

