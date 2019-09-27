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В Азове дорожные рабочие уничтожили часть археологического раскопа

В Азове дорожные рабочие уничтожили часть археологического раскопа
Дорожные рабочие в Азове Ростовской области уничтожили средневековую яму, которую исследовали местные археологи. Случай произошёл буквально в нескольких метрах от здания Азовского музея-заповедника. Здесь, рядом с памятником Петру I, учёные исследовали раскоп 14-го века.

Недалеко от места работ строители копали траншею для прокладки водопровода. По неизвестным причинам они не придерживались проекта и расширили канаву на несколько метров в обе стороны. В результате дорожники полностью уничтожили хозяйственную яму времён Средневековья. Вторую яму они лишь повредили.

Второй бедой стал сильный дождь. Так как в городе отсутствуют ливнёвки, на дорогах скопилась вода, которая мощным потоком обрушилась на археологический раскоп. «Ручей» размыл землю, обнажив бытовые предметы, которые лежали в земле порядка 700 лет.

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