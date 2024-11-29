В Аксае произошли два ДТП с четырьмя машинами

Фото: соцсети

В Ростовской области, в городе Аксае, 28 ноября произошли два столкновения с интервалом в полчаса. Очевидцы поделились информацией об этом в социальных сетях.Первая авария случилась около 11:00 на пересечении улиц Коминтерна и Шевченко, где столкнулись автомобили «Сузуки сх4» и «Мазда сх5". По кадрам очевидцев видно, как после сильного удара «Сузуки» врезалась в забор, а у второго автомобиля были повреждены капот и бампер.Вторая авария произошла в 200 метрах от первого происшествия, на пересечении Коминтерна и Советской, около 11:30. На этот раз в аварию попали «Ленд Ровер» и кроссовер «Воях».Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения: у «Ленд Ровера» полностью отсутствует бампер, а «Воях» отбросило на обочину, у него оказалась смята вся левая сторона.