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Несовершеннолетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Аксае

Несовершеннолетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Аксае
В Аксае несовершеннолетняя девочка пострадала в массовом ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Советской и Коминтерна 15 марта.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Сузуки» проигнорировал знак «Уступи дорогу», выехал на оживлённый перекрёсток и столкнулся с отечественной легковушкой и иномаркой.

- В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, - отметили в ГИБДД по Ростовской области.

Кроме того, множественные травмы получил и водитель «ВАЗ-2114». По факту происшествия проводится проверка.

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