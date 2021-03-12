Несовершеннолетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Аксае
В Аксае несовершеннолетняя девочка пострадала в массовом ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Советской и Коминтерна 15 марта.
По предварительным данным, 33-летний водитель «Сузуки» проигнорировал знак «Уступи дорогу», выехал на оживлённый перекрёсток и столкнулся с отечественной легковушкой и иномаркой.
- В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка, - отметили в ГИБДД по Ростовской области.
Кроме того, множественные травмы получил и водитель «ВАЗ-2114». По факту происшествия проводится проверка.