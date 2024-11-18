Четыре человека пострадали в страшной аварии в Ростовской области

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В Ростовской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. Очевидцы поделились видео с места инцидента в социальных сетях.Авария случилась 15 ноября на дороге Элиста — Зимовники. 44-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» направлялся из Элисты к поселку Зимовники. Автомобилист потерял контроль над транспортным средством и на высокой скорости выехал на встречную полосу. В это время в направлении Зимовников ехал 50-летний водитель «Лады Гранты». Машины столкнулись.От удара «Лада» была серьезно повреждена: капот и бампер полностью смяты, а боковая сторона автомобиля также пострадала. Не обошлось без повреждений и у «Форда». У него смята боковая сторона возле водительского сиденья и капот.По данным региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали водитель «Лады» и его пассажирки, которым 16, 45 лет и 62 года. Они были доставлены в больницу с множественными травмами.