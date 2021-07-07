Больных коронавирусом выявили в 48 городах и районах Ростовской области

Коронавирус выявили в 48 городах и районах Ростовской области. Известно об этом стало 9 июля.Опасная инфекция продолжает поражать жителей Дона. За прошедшие сутки в регионе нашли ещё 307 больных опасным вирусом, в том числе 106 ростовчан.В Каменске-Шахтинском оказалось 10 человек с положительным тестом на ковид. На одного больного меньше выявили в Аксайском и Сальском районах. В Батайске, Зерноградском, Красносулинском и Орловском районах инфицированных оказалось по восемь.Чуть лучше ситуация - в Гуково, Зверево и Таганроге, а также в Константиновском и Миллеровском районах. Там заболели по семь человек. В то же время в Азове, Новочеркасске и Новошахтинске выявили всего по шесть инфицированных. Столько же больных - в Егорлыкском, Каменском и Мясниковском районах.По пять человек с положительными тестами нашли в Шахтах и Азовском районе. В Семикаракорском, Тацинском, Цимлянском и Чертковском районах подцепили опасный вирус всего по четыре человека.В Волгодонске, Белокалитвинском и Веселовском районах, а также в Волгодонском, Кагальницком и Пролетарском районах ситуация получше. Там, как и в Тарасовском и Шолоховском районах, выявили всего по три больных коронавирусом. А в Зимовниковском, Кашарском и Мартыновском, а также в Неклиновском и Октябрьском районах нашли всего по паре инфицированных.Лучше всего ситуация - в Багаевском, Боковском, Верхнедонском и Дубовском районах, а также в Матвеево-Курганском, Милютинском и Морозовском. Там, как и в Песчанокопском, Ремонтненском и Целинском районах, заболели всего по одному человеку.Всего за весь период пандемии в Ростовской области опасную болезнь подхватили 101 774 человека. Из них 91 359 человек смогли побороть инфекцию, а 4 774 жителя Дона скончались в борьбе с ней.