Коронавирус выявили в 48 городах и районах Ростовской области. Известно об этом стало 6 июля.Больше всего заболевших - в донской столице. Там за сутки с 5 по 6 июля выявили 107 инфицированных. А это больше трети от числа всех инфицированных в регионе.Второе место разделили сразу несколько муниципалитетов. В Зверево, Таганроге, Аксайском и Кагальницком, а также Каменском и Сальском районах нашли по семь заболевших. Чуть лучше ситуация - в Азове, Новочеркасске и Новошахтинске. Там, как и в Зерноградском и Красносулинском районах, выявили по шесть человек с положительными тестами.По пять заболевших опасным вирусом зарегистрировали в Азовском, Дубовском, Кашарском, Миллеровском и Неклиновском районах. По четыре человека заболели в Батайске, Каменске-Шахтинском и Егорлыкском районе. Такая же ситуация - в Константиновском, Тарасовском и Тацинском районах.В Гуково, Донецке, Шахтах и Багаевском районе ситуация получше. Там, как и в Веселовском, Зимовниковском, Мартыновском и Морозовском районах, нашли по трое инфицированных. То же самое - в Мясниковском, Обливском и Октябрьском, Песчанокопском, Пролетарском и Семикаракорском районах.Всего по паре больных зарегистрировали в Волгодонском, Усть-Донецком, Цимлянском и Чертковском районах. А меньше всего инфицированных оказалось в Волгодонске, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском и Орловском районах. Там, а также и в Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Советском районах нашли по одному человеку с положительными тестами на COVID-19.Всего в области за весь период пандемии заболели больше 100 тысяч человек. Побороть опасный вирус смогли 90 893 жителя области. Не смогли справиться с инфекцией 4 720 человек.