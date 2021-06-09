За сутки больных коронавирусом нашли в 35 городах и районах Ростовской области

Вирус COVID-19 продолжает распространяться на Дону. На 11 июня в Ростове и области заболели 158 человек.Ростов-на-Дону вновь стал лидером по числу заболевших. Там выявили 57 инфицированных. Второе место поделили Батайск и Таганрог. Там заболели по 8 человек.За ними идёт город Шахты. Там коронавирусом заболели ещё семь человек. На одного инфицированного меньше нашли в Аксайском районе.В Гуково, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, и Зерноградском районе нашли подхватили вирус по четыре человека. Столько же инфицированных нашли в Кагальницком, Семикаракорском и Шолоховском районах.По три больных нашли в Азове, Донецке и Азовском районе. А также в Каменском, Неклиновском, и Сальском районах. А в Зверево, Новошахтинске, Егорлыкском и Красносулинском районах инфицированных оказалось всего по двое. Такая же ситуация случилась в Куйбышевском, Мясниковском и Октябрьском районахяМеньше всего поражённых болезнью нашли в Волгодонске, Багаевском, Боковском, Волгодонском и Заветинском районах. Кроме того, цифрами порадовали и в Зимовниковском, Константиновском, Матвеево-Курганском и Миллеровском районах. Там, как и в Милютинском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах нашли всего по одному больному COVID-19.За всё время пандемии коронавирусом в области заразились почти 96 тысяч человек. Из них погибли 4 557 инфицированных. Это всего 5% от числа инфицированных и меньше 1% от всего населения области.