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В Ростовской области коронавирус нашли в более чем 37 городах и районах региона

В Ростовской области коронавирус нашли в более чем 37 городах и районах региона
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 37 городах и районах региона. Об этом сообщили на сайте правительства области 18 июня.

Лидером по числу инфицированных вновь стал Ростов-на-Дону. Там у 49 человек обнаружили COVID-19. Второе место занял Сальский район, где опасную болезнь подхватили восемь человек. Сразу за ним - Каменск-Шахтинский с семью инфицированными.

По шесть человек нашли в Красносулинском и Неклиновском районах. На одного больше выявили в Гуково, Таганроге и Мясниковском районе. А в Батайске, Донецке и Новошахтинске с коронавирусом обнаружили по четыре человека, так же, как и в Заветинском, Зерноградском и Тарасовском районах.

Получше ситуация - в Багаевском, Боковском и Верхнедонском районах, а также в Константиновском и Морозовском. Там ковид подхватили по три человека. В Азове, Шахтах, Аксайском, Веселовском и Зимовниковском районах заболели по паре человек. То же самое произошло и в Кагальницком, Каменском и Октябрьском районах.

Меньше всего инфицированных - в Зверево, Новочеркасске, Азовском, Егорлыкском и Куйбышевском районах. Там, как и в Миллеровском, Семикаракорском, Тацинском, а также Целинском и Шолоховском районах, - всего по одному больному.

Всего за сутки в области выявили 156 инфицированных. За всё время пандемии число больных стало больше 97 тысяч человек. Из них почти 89 тысяч человек смогли справиться с опасным вирусом, а 4 599 человек, к сожалению, скончались.

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