Большинство новых случаев заболевания коронавирусом на Дону приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет
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Среди вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области большинство приходится на средний возраст.
Такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Из 89 новых пациентов 35 - в возрасте от 18 до 45 лет. Это 39,3% от общего числа.
На втором месте по заболеваемости - возрастная категория от 46 до 65 лет. Среди новых случаев таких пациентов 29 человек, или 32,6%.
17 заболевших коронавирусом – дончане в возрасте от 66 до 79 лет. Это 19,1% от вновь выявленных случаев. Среди 89 новых заболевших – восемь детей.
Напомним, всего в Ростовской области, по данным на 10 мая, зарегистрировано 1 763 случая заболевания коронавирусом. Количество скончавшихся увеличилось на три человека. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Выздоровели 388 человек. Новые случаи заражения выявлены в 26 муниципалитетах Ростовской области.