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В Ростовской области за год умерли 115 детей в возрасте до года. Эти данные были опубликованы Росстатом.С января по декабрь 2024 года в регионе было зарегистрировано более 100 случаев смерти детей в возрасте до года. Это на 14% меньше, чем в предыдущем. В 2023 году в Ростовской области было зарегистрировано 134 случая смерти детей в возрасте до года.В Южном федеральном округе в прошлом году умерли 536 детей в возрасте до года. Больше всего случаев было зафиксировано в Краснодарском крае — 189.