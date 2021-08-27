На Дону выявили 485 случаев заражения COVID-19 за сутки

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. По данным на 29 августа, специалисты зафиксировали еще 485 случаев заражения среди жителей региона.Больше трети (35,5%) заболевших - молодежь от 18 до 45 лет. Немного меньше новых пациентов с COVID-19 появилось среди людей от 46 до 65 лет (31,3%). Также инфекцию обнаружили у детей (16,5%) и пенсионеров от 66 до 79 лет (12,2%). Меньше всего зараженных оказалось среди пожилых людей. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 4,5%.Общее количество заболевших на Дону достигло 123 448 человек. Из них 5 931 пациент не смог побороть опасную инфекцию. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.