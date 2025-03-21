Уволен директор департамента потребительского рынка Ростовской области

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Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов был уволен. По информации от донского правительства, его отставка связана с окончанием срока действия срочного служебного контракта.Алексей Панкратов родился в Новочеркасске и получил образование в Южно-Российском государственном техническом университете по специальности «экономист-математик».Ранее он занимал пост заместителя директора регионального департамента потребительского рынка, а также два года работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.В 2022 году Алексей Панкратов был назначен на должность директора департамента потребительского рынка региона указом губернатора.