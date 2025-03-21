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Уволен директор департамента потребительского рынка Ростовской области

Уволен директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов был уволен. По информации от донского правительства, его отставка связана с окончанием срока действия срочного служебного контракта.

Алексей Панкратов родился в Новочеркасске и получил образование в Южно-Российском государственном техническом университете по специальности «экономист-математик».

Ранее он занимал пост заместителя директора регионального департамента потребительского рынка, а также два года работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В 2022 году Алексей Панкратов был назначен на должность директора департамента потребительского рынка региона указом губернатора.
Фото: donland
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