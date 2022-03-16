Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова покинула свой пост

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Ирина Теларова по собственному желанию освобождена от должности директора департамента потребительского рынка Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Формально 25 марта станет ее последним рабочим днем.На эту должность Ирина Теларова перешла в 2015 году. Ранее она была замглавы департамента. Ирина Теларова с декабря прошлого года находилась в декретном отпуске - у нее родился сын. Однако все это время она числится на руководящей должности.Исполняющей обязанности директора является Наталья Багрянова. Однако станет ли она руководителем официально, пока не известно.