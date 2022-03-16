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Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова покинула свой пост

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова покинула свой пост

Ирина Теларова по собственному желанию освобождена от должности директора департамента потребительского рынка Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве. Формально 25 марта станет ее последним рабочим днем.

На эту должность Ирина Теларова перешла в 2015 году. Ранее она была замглавы департамента. Ирина Теларова с декабря прошлого года находилась в декретном отпуске - у нее родился сын. Однако все это время она числится на руководящей должности.

Исполняющей обязанности директора является Наталья Багрянова. Однако станет ли она руководителем официально, пока не известно.
Фото: Яндекс.Новости
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