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Утром 30 июля на проспекте Стачки образовалась пробка в сторону центра Ростова

Утром 30 июля на проспекте Стачки образовалась пробка в сторону центра Ростова
Утром 30 июля на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону образовалась большая пробка. По данным на 07:30, затор растянулся на более чем два километра.

Десятки водителей стоят от стадиона «Локомотив» до площади 5-го Донского корпуса в створе улицы Московской. При этом протяженность затора с каждой минутой только увеличивается.

Причиной пробки стали ограничения из-за дорожных работ, которые ведутся на мосту Стачки около месяца.

Тысячи ростовчан рискуют опоздать на работу и важные встречи.
Фото: Яндекс.Карты
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