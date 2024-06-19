Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на проспекте Стачки из-за ДТП образовалась большая пробка

В Ростове на проспекте Стачки из-за ДТП образовалась большая пробка
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону из-за ДТП в час пик образовалась большая пробка. Авария случилась 19 июня в районе площади Стачки 1902 года.

По данным на 08:15, протяженность затора в сторону центра города составляет более трех километров. Движение стало от улицы 2-й Кольцевой до моста Стачки. Тысячи людей рискуют опоздать на работу, учебу и важные встречи.

По информации издания DonDay, одну из полос дороги перекрыли разбитые автомобили — «Хендай Акцент» и «Хендай Солярис». Авария оказалась несерьезной, поэтому никто из людей не пострадал.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.