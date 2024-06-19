В Ростове на проспекте Стачки из-за ДТП образовалась большая пробка

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В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону из-за ДТП в час пик образовалась большая пробка. Авария случилась 19 июня в районе площади Стачки 1902 года.По данным на 08:15, протяженность затора в сторону центра города составляет более трех километров. Движение стало от улицы 2-й Кольцевой до моста Стачки. Тысячи людей рискуют опоздать на работу, учебу и важные встречи.По информации издания DonDay, одну из полос дороги перекрыли разбитые автомобили — «Хендай Акцент» и «Хендай Солярис». Авария оказалась несерьезной, поэтому никто из людей не пострадал.