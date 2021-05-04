Ушел в комнатных тапочках: в Ростове-на-Дону без вести пропал 55-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 55-летнего мужчину. О местонахождении Андрея Кусткова нет информации около четырех дней.Как рассказали волонтеры, мужчина пропал 8 мая. Он ушел из дома, но ни вечером, ни на следующий день по месту жительства его не было. Связаться с ним по телефону также не удалось. Обеспокоенные родственники сразу объявили Андрея в розыск.На вид ростовчанину - около 55 лет, у него худощавое телосложение, рост - 176 сантиметров, темно-русые короткие волосы, с сединой, глаза серо-зеленого цвета. На мужчине в день исчезновения были олимпийка серого цвета, светло-голубые джинсы и комнатные тапочки. Судя по тому, что он ушел в домашней обуви, мужчина надолго покидать дом не планировал.Если вам что-либо известно о том, где находится Андрей Кустков, просим вас звонить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.