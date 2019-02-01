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Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые поделилась фотографией с возлюбленным

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые поделилась фотографией с возлюбленным
Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва впервые показала фото с отцом своего будущего ребёнка.

Она долгое время скрывала отношения, не распространяла в интернете новость о своей беременности и не раскрывала личности отца малыша. Не так давно в Сеть просочились фотографии, на которых девушка запечатлена с бизнесменом Игорем Булатовым.

Скрывать свои отношения больше не оставалось смысла, поэтому Виктория во всём призналась общественности и сообщила, что Игорь — отец её будущего ребёнка.

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые поделилась фотографией с возлюбленным

На ростовчанку сразу начались нападки со стороны недоброжелателей, в том числе представителей российского бомонда. Её называли разлучницей и обвиняли в том, что она оставила двух детей без отца.

Как известно, сердцу не прикажешь. Поэтому пара игнорировала летевшие в их сторону оскорбления. Через какое-то время Лопырёва не выдержала и заявила на страничке в соцсети, что любовь — чувство свободных людей.

Избавившись от завесы тайны, телеведущая стала активно выкладывать кадры с животиком. Она рассказывает о том, как проходит её беременности, делится советами по поводу питания и правильного образа жизни, а также просит помощи у подписчиц. Например, она узнавала их мнение по поводу прививок детям или о том, где лучше рожать.

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые поделилась фотографией с возлюбленным

Недавно Виктория поделилась фото, где в отражении зеркала виднеется фигура мужчины. Определённо это Игорь Булатов. Дончанка подписала пост «Так я смотрю на себя».

- Смотрите всегда друг на друга такими влюбленными глазами! - написала raisa0619.

И действительно, у неё по-настоящему влюблённые глаза. Девушка явно счастлива, и ей всё равно на мнение других.

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