Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фотографией с возлюбленным



Уроженка Ростова телеведущая Виктория Лопырёва опубликовала трогательное фото с любимым. Снимок сделан на яхте, на которой пара решила прогуляться по волнам Атлантического океана.



Игорь Булатов влюблённо смотрит на девушку, которая страстно закинула ногу ему на бедро. По их лицам видно, насколько они счастливы, — ведь буквально две недели назад у них родился сынок. Сейчас Игорь и Виктория познают все прелести воспитания малыша. При этом они не забывают проводить время вдвоём, когда кроха спит. Вот и сейчас они прогуливаются на яхте, наслаждаясь свежим воздухом и тёплым солнцем.

Лопырёва впервые опубликовала фотографию с Игорем. До этого их совместные снимки появлялись в Сети только от папарацци.







Поначалу Виктория вообще скрывала их отношения. В декабре 2018 года стало известно, что девушка носит под сердцем первенца. Затем на просторах Интернета опубликовали снимки, где беременная девушка обнимается с бизнесменом Игорем Булатовым. После она призналась, что он является отцом ребёнка.



Несмотря на осуждение общественности, пара продолжала счастливо жить вместе. Накануне новогодних праздников влюбленные уехали в Майами, где Лопырёва готовилась к родам. Там и появился на свет маленький Марк-Лионель. Второе имя он получил в честь футболиста Месси.