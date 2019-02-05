Ростовчанка Виктория Лопырёва стала мамой



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва родила первенца. О радостном событии стало известно утром 7 февраля.



Девушка подарила возлюбленному Игорю Булатову сына. Скорее всего, ребёнок появился на свет за границей. Перед новогодними праздниками Лопырёва со своим кавалером уехали в Майями. На берегу Атлантического океана она готовилась к родам. Ростовчанка в Сети просила совета у молодых мам по поводу места для родов и прививок детям. При этом она сама делилась своим опытом и рассказывала, как нужно питаться.



Теперь же Виктория опубликовала фотографию в футболке, на которой написано «It's a baby boy». Также она сделала подпись, что рождение крохи - самый счастливый момент в её жизни.







Поклонники донской красавицы уже активно поздравляют её со счастливым событием.



- Дорогая Виктория, это очень радостная новость. От всего сердца поздравляю с рождением сына! - пишет gago_jackson. - Счастливого материнства, пусть малыш растёт здоровым, умным и красивым мальчиком, как и его родители.



Напомним, что первое время Виктория скрывала свою беременность. В декабре 2018 года она, наконец, рассказала миру о своём интересном положении. Также она призналась, что во время чемпионата мира по футболу уже носила под сердцем первенца.

При этом девушка продолжала держать в тайне имя отца ребёнка. Затем в Интернет попали фото, где она запечатлена в обнимку с бизнесменом Игорем Булатовым. Поняв, что больше нет смысла прятать личную жизнь за семью замками, Лопырёва рассказала, что Игорь — отец долгожданного первенца.







На неё тут же полились потоки оскорблений. Незнакомые люди и даже коллеги из мира бомонда осуждали связь Виктории с женатым мужчиной, имеющим двух дочерей. Но, как известно, для любви нет преград. Пара игнорирует нападки в свою сторону и не позволяет злым языкам разрушить их прекрасное чувство.