Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото с сыночком



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва показала фотографию с сыном. Девушка поделилась с подписчиками радостью — маленькому Марку-Лионелю исполнился один месяц.



На фото Виктория вместе с возлюбленным Игорем Булатовым сложили руки сердечком, в центре которого — крохотные пяточки их малютки. Можно разглядеть, что Марк-Лионель одет в яркий радужный комбинезон. Эта расцветка как нельзя лучше передаёт настроение молодых родителей — они не устают радоваться появлению ребёнка. При этом Лопырёва отмечает, что счастлива находиться именно в Майями. Она рассказала, что всю жизнь не любила холод, а во Флориде сейчас очень тепло и солнечно.



- Пешие прогулки вдоль океана и очень удобный быт, но ещё важнее - это то, что после родов ребёнок спит на свежем воздухе, не нужно надевать на него сто одёжек, - пишет телеведущая. - Утром, просыпаясь, мы видим из окна океан, вечером засыпаем под шум прибоя.



Девушка рассказала, что как только в России потеплеет, они с Игорем привезут малыша в Москву.