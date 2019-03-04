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Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото с сыночком

Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото с сыночком
Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва показала фотографию с сыном. Девушка поделилась с подписчиками радостью — маленькому Марку-Лионелю исполнился один месяц.

На фото Виктория вместе с возлюбленным Игорем Булатовым сложили руки сердечком, в центре которого — крохотные пяточки их малютки. Можно разглядеть, что Марк-Лионель одет в яркий радужный комбинезон. Эта расцветка как нельзя лучше передаёт настроение молодых родителей — они не устают радоваться появлению ребёнка. При этом Лопырёва отмечает, что счастлива находиться именно в Майями. Она рассказала, что всю жизнь не любила холод, а во Флориде сейчас очень тепло и солнечно.

- Пешие прогулки вдоль океана и очень удобный быт, но ещё важнее - это то, что после родов ребёнок спит на свежем воздухе, не нужно надевать на него сто одёжек, - пишет телеведущая. - Утром, просыпаясь, мы видим из окна океан, вечером засыпаем под шум прибоя.

Девушка рассказала, что как только в России потеплеет, они с Игорем привезут малыша в Москву.

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