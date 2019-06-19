Угроза нашествия: Ростовская область - в зоне риска атаки саранчи



Ростовская область попала в список регионов, где есть риск нашествия саранчи. По информации Россельхозцентра, в опасности находятся субъекты Юга России.



Как сообщили в федеральном ведомстве, в результате проверки было обследовано порядка пяти миллионов гектаров территорий. Насекомые заняли порядка 616 тысяч гектаров земли. Нашествие угрожает многим регионам на Юге России.



На данный момент особое внимание направлено на два донских села в Заветинском районе. Однако вредители могут распространиться и на территорию Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края, а также Республик Дагестан и Чечни.



На борьбу с насекомыми уже направлено 459 единиц наземной техники и 42 единицы воздушной. Кроме того, прошла обработка около 197 тысяч гектаров земли.



Стоит отметить, что саранча может представлять большую угрозу для сельхозпромышленности. Насекомые способны образовывать огромные стаи и поедать целые поля. Саранча ежедневно съедает количество пищи равное весу ее тела.