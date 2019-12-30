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Уровень воды в Дону достигнет критических отметок

Уровень воды в Дону достигнет критических отметок
В Ростовской области ожидается повышение уровня воды в Дону. Ветровой нагон прогнозируется 1 января. Критических отметок река достигнет в районе города Азова. Уровень воды поднимется до 80-100 сантиметров.

МЧС предупреждает население о возможности наводнения. В случае чрезвычайной ситуации следует сразу найти безопасную возвышенность и занять её до прибытия спасателей.

Жителей Ростовской области просят быть внимательными во время пребывания в прибрежной зоне и на причалах.

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