Уровень воды в Дону достигнет критических отметок



В Ростовской области ожидается повышение уровня воды в Дону. Ветровой нагон прогнозируется 1 января. Критических отметок река достигнет в районе города Азова. Уровень воды поднимется до 80-100 сантиметров.



МЧС предупреждает население о возможности наводнения. В случае чрезвычайной ситуации следует сразу найти безопасную возвышенность и занять её до прибытия спасателей.



Жителей Ростовской области просят быть внимательными во время пребывания в прибрежной зоне и на причалах.