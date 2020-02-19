Уровень воды в Таганрогском заливе и в Дону достигнет критических отметок



Повышение уровня воды ожидается в реке Дон и в Таганрогском заливе. Нагонные и сгонные явления произойдут из-за сильного ветра. По данным Северо-Кавказского управления гидрометеорологии, вода будет достигать критических отметок в период с 22 по 25 февраля.



В субботу в реке Дон сохранится низкий уровень, на участке от Аксая до Азова — в пределах неблагоприятных отметок. Вечером 23 февраля в устье Дона и в Таганрогском заливе начнётся ветровой нагон воды. Максимальных значений он достигнет к вечеру 24 февраля. Критические отметки ожидаются в районе Азова и Таганрога. Возле Ростова-на-Дону и Аксая уровень приблизится к критическому.



Восстановление уровня воды прогнозируют во вторник, 25 февраля.