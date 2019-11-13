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В Ростовской области прогнозируется понижение уровня воды до опасных отметок

В Ростовской области прогнозируется понижение уровня воды до опасных отметок
На Дону в ближайшие дни прогнозируется понижение уровня воды до опасных отметок.

15 ноября и в последующие дни в Ростовской области ожидается усиление ветра. Это приведёт к снижению уровня воды в устье Дона. У города Азова понижение достигнет опасных отметок.

Сгон воды может стать причиной перебоев с подачей воды. Из-за низкого уровня воды возможно нарушение работы портов и судоходства. Увеличивается вероятность посадки судов на мель.

Напомним, что в ближайшие дни порывы ветра в Ростовской области будут достигать 15-18 метров в секунду.

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