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Из-за ремонта тепловой сети на Красноармейской в Ростове на два месяца частично ограничат движение

Из-за ремонта тепловой сети на Красноармейской в Ростове на два месяца частично ограничат движение

На Красноармейской в Ростове-на-Дону с 1 июля по 24 августа будет частично ограничено движение автотранспорта. Причиной станет проведение работ по ремонту подземных коммуникаций, в частности, тепловой сети.

Ограничения коснутся крайней правой полосы на участке улицы Красноармейской, расположенном в районе домов № 222 и № 105А. Автомобилистам, следуя вдоль этих строений, не удастся проехать по правой полосе.

Отметим, что все лето в донской столице будут проходить массовые ограничения движения. Так, с 16 июня по 1 августа будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Павлодарской. Ограничения коснутся участка улицы вдоль домов № 17-25.
Фото: Donday
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