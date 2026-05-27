Движение транспорта в ЗЖМ Ростова ограничат на месяц из-за ремонта водопровода

Фото: Donday

Администрация Ростова-на-Дону уведомляет жителей и гостей города о временном ограничении движения автотранспорта. Изменения связаны с проведением запланированных ремонтных работ на системе водопровода.Ограничения коснутся участка, соединяющего улицу Жмайлова и проспект Стачки. Ремонтные работы на подземных коммуникациях будут проводиться в период с 15 июня по 15 июля 2026 года. В течение всего этого месяца движение транспортных средств на указанном участке будет ограничено.Городские власти настоятельно призывают всех водителей принять во внимание эту информацию при планировании своих маршрутов. Рекомендуется заранее продумать альтернативные пути следования, чтобы избежать возможных неудобств и задержек.