В Новошахтинске коммунальщики превратили двор на улице Нерушимой в настоящее болото

Фото: Подслушано Новошахтинск

На улице Нерушимой в Новошахтинске коммунальщики затопили двор одного из частных домов. Местные жители пожаловались в соцсетях, что не могут выйти на улицу из-за огромной грязной лужи.Очевидно, что сотрудники водоканала приехали, чтобы выкачать воду из ямы для дальнейшего ремонта дороги. Но они не придумали ничего лучше, как вылить воду прямо на проезжую часть. Дома на узкой улочке расположены близко к дороге, и в результате затопленным оказался один из дворов.Скорее всего, коммунальщики посчитали, что на солнце вода испарится за пару дней. Однако нет. Грязное болото останется во дворе как минимум на пару недель. Судя по фотографиям, жильцам приходится каждый раз искать, где обойти огромную лужу и при этом не испачкаться.