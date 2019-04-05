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Из-за активности клещей Ростовская область попала в зону риска

Из-за активности клещей Ростовская область попала в зону риска
Ростовская область оказалась в зоне риска из-за опасной активности клещей. Согласно сообщению донского правительства, уже было зарегистрировано 120 случаев укусов. Среди них оказались и 53 ребёнка.

Врачи предупреждают, что клещ может заразить человека. Одной из переносимых этим паразитом болезней является крымская геморрагическая лихорадка. Каждый год в области регистрируется десятки случаев лихорадки.

Жителей Дона просят сразу обращаться в больницу, если они обнаружили на своём теле клеща.

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