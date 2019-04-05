Из-за активности клещей Ростовская область попала в зону риска



Ростовская область оказалась в зоне риска из-за опасной активности клещей. Согласно сообщению донского правительства, уже было зарегистрировано 120 случаев укусов. Среди них оказались и 53 ребёнка.



Врачи предупреждают, что клещ может заразить человека. Одной из переносимых этим паразитом болезней является крымская геморрагическая лихорадка. Каждый год в области регистрируется десятки случаев лихорадки.



Жителей Дона просят сразу обращаться в больницу, если они обнаружили на своём теле клеща.