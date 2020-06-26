Угодившему в капкан коту спасли жизнь ростовские ветеринары
В Ростове-на-Дону ветеринарные врачи ампутировали лапу коту, который угодил в капкан. Четырехлетнего питомца по имени Тоша привезли в клинику доктора Зубкова 14 июня.
Хозяйка часто отпускала своего кота погулять, и он мог свободно бродить по улице в течение нескольких суток. В один момент он не вернулся домой, и владелица отправилась его искать. Спустя два дня она обнаружила зажатого в капкане питомца, который жалобно мяукал от боли. Шипы врезались в его лапку, переломав кости. Владелица сразу отвезла измученное животное в клинику, где врачи осмотрели его рану.
Ветеринары поняли, что у кота началась гангрена, и это могло привести к гибели бедняги, если ничего не предпринять. Они решили ампутировать лапу. Врачи ввели животное в состояние наркоза и разрезали мягкие ткани, перевязав сосуды. Затем они отсекли кость, после чего зашили рану.
Сейчас Тоша чувствует себя хорошо. Ему все еще трудно передвигаться на трех лапах, но он уже скоро привыкнет и будет радовать свою хозяйку игривым поведением.