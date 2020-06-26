Угодившему в капкан коту спасли жизнь ростовские ветеринары

В Ростове-на-Дону ветеринарные врачи ампутировали лапу коту, который угодил в капкан. Четырехлетнего питомца по имени Тоша привезли в клинику доктора Зубкова 14 июня.Хозяйка часто отпускала своего кота погулять, и он мог свободно бродить по улице в течение нескольких суток. В один момент он не вернулся домой, и владелица отправилась его искать. Спустя два дня она обнаружила зажатого в капкане питомца, который жалобно мяукал от боли. Шипы врезались в его лапку, переломав кости. Владелица сразу отвезла измученное животное в клинику, где врачи осмотрели его рану.Ветеринары поняли, что у кота началась гангрена, и это могло привести к гибели бедняги, если ничего не предпринять. Они решили ампутировать лапу. Врачи ввели животное в состояние наркоза и разрезали мягкие ткани, перевязав сосуды. Затем они отсекли кость, после чего зашили рану.Сейчас Тоша чувствует себя хорошо. Ему все еще трудно передвигаться на трех лапах, но он уже скоро привыкнет и будет радовать свою хозяйку игривым поведением.