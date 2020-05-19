Кота, упавшего с девятого этажа, спасли ростовские ветеринары

В Ростове-на-Дону ветеринарные врачи спасли упавшего с девятого этажа кота. Пострадавшего питомца привезли в клинику «Доктора Зарубина» в конце апреля.Как сообщили в медучреждении, годовалый кот по кличке Семен живет у молодой семьи в простой многоэтажке. Его владелица часто выходит курить на балкон, и питомец в этот момент любил гулять по подоконнику. В один момент его что-то отвлекло, и он выпал из окна. Животное чудом спаслось благодаря деревьям, затормозившим падение. Хозяева сразу повезли травмированного кота в клинику.По словам лечащего врача животного Владимира Зарубина, во время осмотра у пострадавшего был зафиксирован открытый перелом задней лапы. Ветеринары решили провести операцию.- Мы сделали коту остеосинтез кости, вставив металлическую спицу, - отметил врач. - Таким образом нам удалось закрепить поломанные кости, после чего мы наложили термопластичный гипс, чтобы зафиксировать конечность.Кот пришел в себя уже на следующий день. К сожалению, заживление раны проходило у Семена тяжело, и спицу ему пришлось носить почти месяц. Только недавно ему достали металлический фиксатор, и теперь котик чувствует себя прекрасно.