Псу в Ростовской области ампутировали лапу из-за халатности хозяев



В Ростовской области дворовой собаке пришлось ампутировать лапу. Операцию провели в азовской клинике «ВетЮг».



Молодой пёс Бим часто гулял на улице и однажды вернулся домой со скальпированной раной левой задней лапы. Скорее всего, он порезался, когда пролезал под забором. Хозяева решили сразу не обращаться к ветеринару. Однако, состояние Бима ухудшалось и они только спустя месяц привели бедное животное к специалисту.



- На тот момент у собаки уже развилась гангрена, рана была сильно инфицирована, - рассказал Rostov.ru главный врач клиники Максим Войтенко. - К тому же, были затронуты кости. Врачам пришлось ампутировать конечность.



Специалисты отрезали лапу выше кости, сохранив мышцы и кости бедра. Хозяева Бима отказались от протезирования и забрали пса домой. Сейчас он находится на восстановлении и, как добавил врач, уже отлично бегает на трёх лапах.