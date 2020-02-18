Ростовские ветеринары удалили огромную опухоль домашней крысе



В донской столице ветеринары удалили опухоль домашней крысе. Питомца привезли в начале февраля в клинику доктора Зарубина.



Владелица однолетнего грызуна по кличке Буря заметила у него под передней лапкой небольшую шишку. Образование было слишком маленьким, да и жизни крысы особо не мешало, поэтому женщина не реагировала на это. Однако с течением времени опухоль увеличилась в размере и сильно замедлила передвижение животного. Испугавшись, хозяйка отвезла питомца в клинику.



- Мы провели диагностику опухоли, выявив у неё твердую структуру и размер 3,5 сантиметра, - рассказал врач общей практики Юлия Коптева. - Для крысы это весьма большое образование. Владелица вовремя успела привезти животное, ведь болезнь еще не перешла в злокачественную стадию.



После проверки ветеринарам стало ясно, что необходимо провести операцию. Бурю ввели под общий наркоз и удалили опухоль, после чего рану зашили и обработали специальным «алюминиевым» спреем, который способствует быстрому заживлению.



На следующий день крыса чувствовала себя вяло, но со временем к ней вернулась былая активность. Когда хозяйка пришла забирать своего питомца, Буря забралась в свое любимое место — капюшон владельца. Теперь в её жизни все наладилось.

