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Ученые предупредили об угрозе засухи и дефиците воды в Ростовской области

Ученые предупредили об угрозе засухи и дефиците воды в Ростовской области
Ростовской области угрожает засуха. К такому выводу пришли ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Причина кроется в снижении уровня воды в водохранилищах Волгоградской и Ростовской областей из-за дефицита осадков. Эксперты института прогнозируют, что до конца сентября погода в донском регионе будет жаркой и засушливой. Температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы, а дефицит осадков составит 80% от нормы и меньше.

Также в связи с жаркой погодой и отсутствием дождей значительно упал уровень воды в Цимлянском водохранилище - на 3 метра ниже нормального подпорного уровня. Это угрожает не только засухой, но и нарушениями в работе водохозяйственного комплекса Ростовской области. Ученые уже сейчас бьют тревогу и предупреждают о возможном дефиците воды в ближайшие несколько месяцев.

Фото: kurgansemena.ru

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