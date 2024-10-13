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У жителей Каменска-Шахтинского из кранов потекла вода желто-зеленого цвета. Об этом горожане сообщили 12 октября в социальных сетях.Жильцы микрорайона Заводского, проживающие по улице Больничной, 21, в течение трех месяцев сталкивались с регулярными перебоями в подаче воды. Только в начале октября подача ресурса была восстановлена, но это вызвало лишь слабую радость у местных жителей. Из кранов продолжает течь вода с желто-зеленым оттенком и неприятным запахом.Люди опасаются пользоваться такой водой, поскольку есть опасения, что в ней могут находиться токсические вещества.Напомним, что буквально несколько дней назад у горожан были зафиксированы проблемы с пищеварением, ухудшение самочувствия связывают с качеством водопроводной воды. В 2022 году экспертиза показала наличие в воде токсичных веществ, после чего в городе ввели чрезвычайное положение. Но люди продолжают сталкиваться с водой низкого качества, в которой, вероятно, все еще присутствуют опасные вещества.