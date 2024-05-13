У замглавы администрации Волгодонска Игоря Столяра провели обыски

Фото: администрация Волгодонска

В Ростовской области на заместителя главы администрации возбудили уголовное дело. Игоря Столяра подозревают в сокрытии вида на жительство (ВНЖ) в иностранном государстве.По версии следствия, чиновник не задекларировал ВНЖ в Германии, который был получен еще в 2004 году в городе Вупперталь. Он получил эти документы по соцпрограмме. После этого Столяр вернулся в Россию, где продолжил карьеру. Когда чиновник устраивался на работу на госслужбу, он умолчал о наличии у него ВНЖ.Когда правда вскрылась, Игорем Столяром заинтересовались правоохранители. Как сообщил источник DonDay, 8 мая к чиновнику наведались силовики с обысками.В УФСБ по Ростовской области сообщили, что в отношении сотрудника администрации возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство в иностранном государстве».Теперь Столяру грозит наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа или 400 часов общественных работ.Отметим, Игорь Столяр имеет два высших образования. Он работал в области торговли и энергетики. После этого занимал должности в администрации Волгодонска.