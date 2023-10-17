В Ростовской области к замглавы администрации Обливского района нагрянули силовики

Фото: Администрация Обливского района

У замглавы администрации Обливского района Ростовской области прошли обыски. На Александра Герасимова завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».Силовики нагрянули к чиновнику 17 октября. Обыски провели не только дома, но и на рабочем месте. Пока информации о задержании нет.Летом 2021 года поселок Шаповаловка остался без воды из-за поломки скважины. Районная администрация и индивидуальный предприниматель заключили договор по восстановлению водоснабжения на сумму 450 тысяч рублей. Герасимов подписал акт приема работы, из-за чего подрядчик получил деньги. Выяснилось, что работы по муниципальному контракту не были выполнены, а жители Шаповаловки так и сидели без воды.Теперь чиновнику грозит до четырех лет колонии.