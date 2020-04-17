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У врача ЦГБ Донецка подтвердили коронавирус

У врача ЦГБ Донецка подтвердили коронавирус
В Ростовской области врач заразился коронавирусом. COVID-19 подтвердили у сотрудника Центральной городской больницы Донецка. Об этом стало известно 21 апреля.

Как сообщили в администрации города, медицинское учреждение сейчас временно закрыто. Планируется, что в течение дня 22 апреля специальная организация проведёт дезинфекцию всего здания. В четверг 23 апреля больница уже начнёт работу в штатном режиме.

Всего в Донецке диагноз «коронавирус» подтвердили у 42 человек. Из них только один госпитализирован, его отправили в больницу Зверево. Остальные проходят лечение дома. Их самочувствие удовлетворительное.

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